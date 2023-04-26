Шмигаль розповів про що вдалося домовитися з Італією щодо відновлення України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль

У Римі відбувається конференція з відновлення України, на якій буде підписано низку важливих угод. Ці угоди оживлять наші взаємини та допоможуть Україні просуватися вперед.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Підсумки конференції в Італії

Серед документів, що підписуються, буде меморандум між українським Міністерством закордонних справ та Італійським торговим агентством, спрямований на активізацію торговельних відносин. Ця угода допоможе обом країнам розвивати економічні зв'язки та взаємний обмін товарами та послугами.

Також буде підписано меморандум, спрямований на захист довкілля та відновлення екології. Ця угода сприятиме більш відповідальному ставленню до природних ресурсів та зменшенню негативного впливу на довкілля.

Ще один меморандум буде пов'язаний із розвитком співробітництва у промисловості. Ця угода дозволить зміцнити економічні зв'язки між Україною та Італією та створити нові можливості для розвитку промисловості в обох країнах.

Меморандум між "Укрзалізницею" та компанією MERMEC, що спеціалізується на діагностиці залізничних колій, буде спрямований на покращення інфраструктури залізничної системи України. Ця угода дозволить покращити безпеку та ефективність залізничних перевезень.

Аграрні асоціації також підпишуть меморандум щодо співробітництва для реалізації сучасних проєктів у процесі відновлення України. Ця угода сприяє розвитку аграрної інфраструктури України та сприяє покращенню економічного становища сільської місцевості.

Нагадаємо, що 26 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прибув до Риму. Мета його візиту — участь у Конференції з відновлення України.

Після прибуття прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Італії Серджо Маттареллою. Італійський лідер запевнив главу українського уряду у продовженні підтримки.