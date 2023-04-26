Шмыгаль рассказал о чём удалось договориться с Италией по восстановлению Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

В Риме проходит конференция по восстановлению Украины, на которой будут подписаны ряд важных соглашений. Эти соглашения оживят наши взаимоотношения и помогут Украине продвигаться вперед.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Итоги конференции в Италии

Среди подписываемых документов будет меморандум между украинским Министерством иностранных дел и Итальянским торговым агентством, направленный на активизацию торговых отношений. Это соглашение поможет обеим странам развивать экономические связи и взаимный обмен товарами и услугами.

Также будет подписан меморандум, направленный на защиту окружающей среды и восстановление экологии. Это соглашение будет способствовать более ответственному отношению к природным ресурсам и уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Еще один меморандум будет связан с развитием сотрудничества в промышленности. Это соглашение позволит укрепить экономические связи между Украиной и Италией и создать новые возможности для развития промышленности в обеих странах.

Меморандум между "Укрзализныцей" и компанией MERMEC, специализирующейся на диагностике железнодорожных путей, будет направлен на улучшение инфраструктуры железнодорожной системы Украины. Это соглашение позволит улучшить безопасность и эффективность железнодорожных перевозок.

Аграрные ассоциации также подпишут меморандум о сотрудничестве для реализации современных проектов в процессе восстановления Украины. Это соглашение способствует развитию аграрной инфраструктуры Украины и содействует улучшению экономического положения сельской местности.

Напомним, что 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что прибыл в Рим. Цель его визита — участие в Конференции по восстановлению Украины.

По прибытию, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой. Итальянский лидер заверил главу украинского правительства в продолжении поддержки.