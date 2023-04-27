Денис Шмыгаль встретился с Папой Франциском в Ватикане

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Папа Франциск в Ватикане. Фото: Telegram/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с рабочей миссией посетил Папу Франциска в Ватикане. В общем, говорили о войне и какие страдания она приносит украинцам.

Об этом пишет Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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Во время дипломатической командировки Шмыгаль заявил, что Украина ценит усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и добавил, что лучший путь к миру – это формула Президента Украины Владимира Зеленского.

"Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны" , — сказал премьер-министр Украины.

Также чиновник передал Папе Франциску фотоальбом, в котором показаны преступления России в Буче, Бородянке и других городах Украины.

"Этот альбом наглядно демонстрирует ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли", — заявили Шмыгаль.

В конце встречи премьер-министр поблагодарил Папу Франциска за гуманитарную помощь и пригласил его в Украину.

"Будем рады приветствовать Понтифика в эти нелегкие времена. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли" , — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что Деним Шмыгаль рассказал, о чем удалось договориться с Италией о восстановлении Украины. По его словам, среди подписываемых документов будет меморандум между украинским Министерством иностранных дел и Итальянским торговым агентством, направленный на активизацию торговых отношений. Это соглашение поможет обеим странам развивать экономические связи и обмен товарами и услугами.