Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі

Голий депутат

У Румунії депутат від Соціал-демократичної партії Альберто-Йосиф Караян виявився голим під час онлайн-засідання місцевої ради, коли щойно вийшов з душу і забув вимкнути камеру на Zoom-конференції. Його оголена поява на екранах колег викликала сміх та жарти, але незабаром депутат залишив засідання, щоб одягнутися.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Голий депутат

За кілька хвилин депутат повернувся на екрани, де продовжував перепрошувати та виправдовуватися перед колегами, стверджуючи, що не може зупинити трансляцію.

"Я не можу його закрити. Я дуже перепрошую. У мене сильна застуда, але я не знаю, як трансляцію зупинити. Я вийшов в Інтернет", — сказав чоловік.

За дві години Соціал-демократична партія оголосила про те, що Караян подав у відставку.

Нагадаємо, що Україна та Румунія підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав, відповідно до чинного законодавства.