Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі
У Румунії депутат від Соціал-демократичної партії Альберто-Йосиф Караян виявився голим під час онлайн-засідання місцевої ради, коли щойно вийшов з душу і забув вимкнути камеру на Zoom-конференції. Його оголена поява на екранах колег викликала сміх та жарти, але незабаром депутат залишив засідання, щоб одягнутися.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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Голий депутат
За кілька хвилин депутат повернувся на екрани, де продовжував перепрошувати та виправдовуватися перед колегами, стверджуючи, що не може зупинити трансляцію.
"Я не можу його закрити. Я дуже перепрошую. У мене сильна застуда, але я не знаю, як трансляцію зупинити. Я вийшов в Інтернет", — сказав чоловік.
За дві години Соціал-демократична партія оголосила про те, що Караян подав у відставку.
Нагадаємо, що Україна та Румунія підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. Угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав, відповідно до чинного законодавства.