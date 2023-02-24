Депутат в Румынии случайно показался голым на Zoom-конференции и подал в отставку: детали

Голый депутат

В Румынии депутат от Социал-демократической партии, Альберто-Иосиф Караян, оказался голым во время онлайн-заседания местного совета, когда только что вышел из душа и забыл выключить камеру на Zoom-конференции. Его обнаженное появление на экранах коллег вызвало смех и шутки, но вскоре депутат покинул заседание, чтобы надеть одежду.

Об этом пишут местные СМИ.

Голый депутат

Через несколько минут депутат вернулся на экраны, где продолжал извиняться и оправдываться перед коллегами, утверждая, что не может остановить трансляцию.

"Я не могу его закрыть. Я очень извиняюсь. У меня сильная простуда, но я не знаю, как трансляцию остановить. Я вышел в Интернет", — сказал мужчина.

Через два часа Социал-демократическая партия объявила о том, что Караян подал в отставку.

Напомним, что Украина и Румыния подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании. Соглашение применяется к документам об образовании, выданным признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств, в соответствии с действующим законодательством.