Депутати Молдови

У четвер парламент Молдови ухвалив у другому читанні законопроєкт, ініційований партією PAS, який передбачає заміну терміна "молдавська мова" на "румунську мову" у всіх законах країни. За законопроєкт проголосували 58 депутатів, після чого депутати PAS встали та вигукували "Браво!", тоді як депутати від Блоку комуністів та соціалістів прийшли з плакатами на знак протесту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Скасування молдавської мови

З трансляції засідання парламенту видно, що ухвалення законопроєкту у другому читанні пройшло без обговорення і зайняло менш як дві хвилини. Перед засіданням блок комуністів та соціалістів вимагав виключити законопроєкт про румунську мову з порядку денного, проте ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі наголосив, що найкращим захистом Молдови від агресії росії є захист сусідньої України. Тож Заходу необхідно допомагати Україні.

Примітно, що днями світова преса оприлюднила план російської влади щодо повернення Молдови під контроль Москви. До 2030 року ця країна має стати частиною ОДКБ, а в самій Молдові має бути забезпечений сильний російський вплив.