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Депутаты Молдовы проголосовали за отмену молдавского языка: что это значит

16 марта 2023 17:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Депутаты Молдовы
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект, инициированный партией PAS, который предусматривает замену термина "молдавский язык" на "румынский язык" во всех законах страны. За законопроект проголосовали 58 депутатов, после чего депутаты PAS встали и выкрикивали "Браво!", в то время как депутаты от Блока коммунистов и социалистов пришли с плакатами в знак протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Из трансляции заседания парламента видно, что принятие законопроекта во втором чтении прошло без обсуждения и заняло менее двух минут. Перед заседанием блок коммунистов и социалистов требовал исключить законопроект о румынском языке из повестки дня, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что лучшей защитой Молдовы от агрессии россии является защита соседней Украины. Так что Западу необходимо помогать Украине.

Примечательно, что на днях мировая пресса обнародовала план российских властей по возвращению Молдовы под контроль москвы. К 2030 году эта страна должна стать частью ОДКБ, а в самой Молдове должно быть обеспечено мощное российское влияние.

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