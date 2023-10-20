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Депутатів Госдуми РФ з найближчого оточення Путіна звинуватили в хабарях

20 жовтня 2023 08:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Депутатів Госдуми РФ з найближчого оточення Путіна звинуватили в хабарях
Володимир Путін. Фото: відкриті джерела
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Найближчому оточенню Путіна приписують корупцію. Голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна та прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна звинуватили в отриманні хабарів.

Про це повідомляє ISW.

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Відомий російський інфорпростор звинуватив у корупції двох членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.  Російський адвокат Кирило Качур, якого Слідчий комітет Росії заочно звинуватив у розтраті та хабарництві у 2022 році, стверджує, що володіє інсайдерськими знаннями про внутрішню політику Кремля.

Він звинуватив голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна та прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна у скоєнні  ра понад один трильйон рублів ($10,3 мільярда) збитків російській економіці через хабарі та податкові пільги від російських бізнесменів з моменту призначення Мішустіна головою Федеральної податкової служби Росії в 2010 році.

Качур також критикував бізнесмена Олександра Удодова, генерала ФСБ Івана Ткачова та полковника ФСБ Сергія Натарова за підтримку та захист Мішустіна.

"Скарга Качура, зокрема, зосереджена на поточному поганому стані російської економіки та негативному впливі таких високих грошових втрат на фоні більш широкого зосередження Росії на федеральному бюджеті", — зазначили в ISW.

Качур стверджував, що наразі Слідчий комітет Росії та ФСБ ведуть розслідування щодо Мішустіна та Наришкіна.

Інститут вивчення війни не знайшов підтвердження тверджень Качура з інших російських джерел, і російські офіційні особи не коментували ці заяви.

Нагадаємо, у російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

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