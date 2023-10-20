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Депутатов Госдумы РФ из ближайшего окружения Путина обвинили во взятках

20 октября 2023 08:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Депутатов Госдумы РФ из ближайшего окружения Путина обвинили во взятках
Владимир Путин. Фото: открытые источники
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Ближайшему окружению Путина приписывают коррупцию. Главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и премьер-министра России Михаила Мишустина обвинили в получении взяток.

Об этом сообщает ISW.

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Известное российское информпространство обвинило в коррупции двух членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Российский адвокат Кирилл Качур, которого Следственный комитет России заочно обвинил в растрате и взяточничестве в 2022 году, утверждает, что владеет инсайдерской информацией о внутренней политике Кремля.

Он обвинил главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и премьер-министра России Михаила Мишустина в совершении более одного триллиона рублей ($10,3 миллиарда) убытков российской экономике из-за взяток и налоговых льгот от российских бизнесменов с момента назначения Мишустина главой Федеральной Россия в 2010 году.

Качур также критиковал бизнесмена Александра Удодова, генерала ФСБ Ивана Ткачева и полковника ФСБ Сергея Натарова за поддержку и защиту Мишустина.

"Жалоба Качура, в частности, сосредоточена на текущем плохом состоянии российской экономики и негативном влиянии столь высоких денежных потерь на фоне более широкого сосредоточения России на федеральном бюджете", — отметили в ISW.

Качур утверждал, что в настоящее время Следственный комитет России и ФСБ ведут расследование в отношении Мишустина и Нарышкина.

Институт изучения войны не нашел подтверждения утверждениям Качура из других российских источников, и российские официальные лица не комментировали эти заявления.

Напомним, в российской Госдуме "узнали", кто виноват в войне в Украине и Израиле. Там заявили, что это президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

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