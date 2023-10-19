У Держдумі РФ "з'ясували", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Фото: росЗМІ

У російській Держдумі "дізналися", хто винен у війні в Україні та Ізраїлі. Там заявили, що це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Про це заявив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

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Володін закликав ООН судити Байдена, а не Путіна як воєнного злочинця.

Сьогодні, 19 жовтня, Держдума РФ проголосувала за звернення до ООН, у якому закликала припинити бойові дії в Ізраїлі та зупинити "килимові бомбардування". Там наголосили, що удар по лікарні в Газі був ракетною атакою. Варто зазначити, що Ізраїль надав докази та переконав країни Заходу, що ракету запустив "Ісламський джихад". Вона впала на парковку поруч із лікарнею.

У Держдумі РФ наголосили, що винуватцем конфлікту на Близькому Сході є США.

"Вважаємо аморальною і нерозважливою політику колективного Заходу на чолі зі США, дії яких... всіляко розпалюють пожежу війни", — заявив Володін.

Він наголосив, що Байден 100 мільйонів обіцяє палестинцям, і разом із цим 100 мільярдів виділяє Ізраїлю та Україні. За його словами, ООН також винна.

"Якщо вони покажуть обличчя і займуть позицію, тоді, можливо, конфлікт припиниться", — сказав Володін.

Голова Держдуми РФ зазначив, що Росія — це головний миротворець. Володін каже, що Путін нібито місяцями вів діалог, переконуючи зробити все, щоб не було війни в Україні, однак США все одно "розв'язали" її.

За словами Володіна, Байдена потрібно судити.

"Як військового злочинця. Як людину, яка стоїть за розпалюванням цього та інших конфліктів. Тоді не будуть гинути люди, не буде війни в Україні", — додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом ас-Судані. Під час зустрічі він перший раз вирішив прокоментувати війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Також ми писали, президент країни-агресора Путін вважає, що в Україні замислюються над переговорним процесом. При цьому він зазначив, що цього недостатньо.