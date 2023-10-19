В Госдуме РФ "выяснили", кто виноват в войне в Украине и Израиле

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: росСМИ

В российской Госдуме "узнали", кто виноват в войне в Украине и Израиле. Там заявили, что это президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Об этом заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Война в Украине и Израиле

Володин призвал ООН судить Байдена, а не Путина как военного преступника.

Сегодня, 19 октября, Госдума РФ проголосовала за обращение в ООН, в котором призвала прекратить боевые действия в Израиле и остановить "ковровые бомбардировки". Там подчеркнули, что удар по больнице в Газе был ракетной атакой. Следует отметить, что Израиль предоставил доказательства и убедил страны Запада, что ракету запустил "Исламский джихад". Она упала на парковку рядом с больницей.

В Госдуме РФ подчеркнули, что виновником конфликта на Ближнем Востоке являются США.

"Считаем аморальной и безрассудной политику коллективного Запада во главе с США, действия которых... всячески разжигают пожар войны", — заявил Володин.

Он отметил, что Байден 100 миллионов обещает палестинцам и вместе с этим 100 миллиардов выделяет Израилю и Украине. По его словам, ООН также виновата.

"Если они покажут лицо и займут позицию, тогда, возможно, конфликт прекратится", — сказал Володин.

Глава Госдумы РФ отметил, что Россия – это главный миротворец. Володин говорит, что Путин якобы месяцами вел диалог, убеждая сделать все, чтобы не было войны в Украине, однако США все равно "развязали" ее.

По словам Володина, Байдена нужно судить.

"Как военного преступника. Как человека, стоящего за разжиганием этого и других конфликтов. Тогда не будут гибнуть люди, не будет войны в Украине", — добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Во время встречи он впервые решил прокомментировать войну между Израилем и боевиками ХАМАСа.

Также мы писали, что президент страны-агрессора Путин считает, что в Украине задумываются над переговорным процессом. При этом он отметил, что этого недостаточно.