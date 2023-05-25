Держдеп США схвалив продаж Україні ще однієї ЗРК NASAMS
Державний департамент США схвалив операцію з продажу Україні однієї системи NASAMS та супутнього обладнання на суму 285 млн доларів.
Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес. Про це заявивли у Пентагоні.
У Пентагоні нагадали, що уряд України звернувся з проханням придбати систему NASAMS, яка включає: один радіолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1.
Також до системи входять:
- центр розподілу вогню (FDC);
- пускові установки контейнерів,
- захищений зв’язок,
- приймачі GPS,
- завантажувачі кодів і набори кабелів;
- набори інструментів;
- тестове обладнання;
- допоміжне обладнання;
- тягачі;
- генератори;
- технічну документацію;
- запчастини.
"Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру", — констатували у відомстві.
Системи NASAMS
Наразі відомо, що ЗРК знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.
Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті — до 14-15 км.
Нагадаємо, в Росії найближчим часом може поменшати безробітних. А ті, хто мають роботу, залишатимуться понад норму. Виявляється, у додаткові години росіяни опановуватимуть професію виробника снарядів.
Таку чудову ідею запропонувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Мовляв, так можна втамувати снарядний голод в Росії. Там вже відкрито почали говорити про нестачу обзроєння та людей, які здатні їх робити.