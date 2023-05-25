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Держдеп США схвалив продаж Україні ще однієї ЗРК NASAMS

25 травня 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Держдеп США схвалив продаж Україні ще однієї ЗРК NASAMS
Пускова ЗРК NASAMS. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Державний департамент США схвалив операцію з продажу Україні однієї системи NASAMS та супутнього обладнання на суму 285 млн доларів.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес. Про це заявивли у Пентагоні

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У Пентагоні нагадали, що уряд України звернувся з проханням придбати систему NASAMS, яка включає: один радіолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1.

Також до системи входять:

  • центр розподілу вогню (FDC);
  • пускові установки контейнерів,
  • захищений зв’язок,
  • приймачі GPS,
  • завантажувачі кодів і набори кабелів;
  • набори інструментів;
  • тестове обладнання;
  • допоміжне обладнання;
  • тягачі;
  • генератори;
  • технічну документацію;
  • запчастини.

"Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру", — констатували у відомстві.

Системи NASAMS

Наразі відомо, що ЗРК знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті — до 14-15 км.

Нагадаємо, в Росії найближчим часом може поменшати  безробітних. А ті, хто мають роботу, залишатимуться понад норму. Виявляється, у додаткові години росіяни опановуватимуть професію виробника снарядів.

Таку чудову ідею запропонувала російська пропагандистка Маргарита Симоньян.   Мовляв, так можна втамувати снарядний голод в Росії. Там вже відкрито почали говорити про нестачу обзроєння та людей, які здатні їх робити.  

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