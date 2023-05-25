Госдеп США одобрил продажу Украине еще одной ЗРК NASAMS

Пусковая ЗРК NASAMS. Фото: Google

Государственный департамент США одобрил операцию по продаже системы NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 млн долларов.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию, уведомив Конгресс. Об этом заявили в Пентагоне.

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В Пентагоне напомнили, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему NASAMS, которая включает: один радиолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1.

Также в систему входят:

центр распределения огня (FDC);

пусковые установки контейнеров,

защищенная связь,

приемники GPS,

загрузчики кодов и наборы кабелей;

наборы инструментов;

тестовое оборудование;

вспомогательное оборудование;

тягачи;

генераторы;

техническую документацию;

запчасти.

"Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру", — констатировали в ведомстве.

Системы NASAMS

Известно, что ЗРК находится на вооружении или доставляется в 12 стран.

Каждая передвижная пусковая установка имеет шесть контейнеров с зенитными ракетами. Дальность стрельбы зенитной системы в конфигурации NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM составляет до 25 км, а досягаемость по высоте — до 14-15 км.

Напомним, в России в ближайшее время может уменьшиться количество безработных. А имеющие работу будут оставаться сверх нормы. Оказывается, в дополнительные часы россияне будут овладевать профессией производителя снарядов.

Такую отличную идею предложила российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Мол, так можно утолить голод в России. Там уже открыто начали говорить о недостатке обозрения и людях, способных их делать.