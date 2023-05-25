Госдеп США одобрил продажу Украине еще одной ЗРК NASAMS
Государственный департамент США одобрил операцию по продаже системы NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 млн долларов.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию, уведомив Конгресс. Об этом заявили в Пентагоне.
В Пентагоне напомнили, что правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему NASAMS, которая включает: один радиолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1.
Также в систему входят:
- центр распределения огня (FDC);
- пусковые установки контейнеров,
- защищенная связь,
- приемники GPS,
- загрузчики кодов и наборы кабелей;
- наборы инструментов;
- тестовое оборудование;
- вспомогательное оборудование;
- тягачи;
- генераторы;
- техническую документацию;
- запчасти.
"Украина нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру", — констатировали в ведомстве.
Системы NASAMS
Известно, что ЗРК находится на вооружении или доставляется в 12 стран.
Каждая передвижная пусковая установка имеет шесть контейнеров с зенитными ракетами. Дальность стрельбы зенитной системы в конфигурации NASAMS II с использованием ракет AIM-120С AMRAAM составляет до 25 км, а досягаемость по высоте — до 14-15 км.
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