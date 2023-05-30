Держслужби США скорочуватимуть через угоду Байдена-Маккарті про обмеження боргу

Президент Джо Байден тисне руку спікеру Палати представників Кевіну Маккарті. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Нещодавно досягнута угода про обмеження боргу між президентом Джо Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті матиме відносно невеликий вплив на фінанси країни. Оскільки в першу чергу вона зосереджена на дискреційних витратах і залишає основні програми виплат без змін.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Одним з аспектів угоди є обмеження дискреційних видатків, не пов'язаних з обороною, які будуть встановлені на рівні, трохи нижчому за нинішній. І хоча ці рахунки становлять відносно невелику частину загального бюджету, вони охоплюють такі критичні сфери, як захист навколишнього середовища, наукові дослідження та Міністерство юстиції.

Однак, зважаючи на поточний 5% річний рівень інфляції, у наступному році не буде достатньо коштів для підтримки такого ж рівня послуг федерального уряду за межами сфери національної безпеки.

Навіть витрати на оборону, які зазвичай отримують більшу двопартійну підтримку, можуть зазнати деяких вибіркових скорочень. Узгоджене збільшення на 3,3% не відповідає рівню інфляції.

Як оборонні, так і не оборонні видатки, за прогнозами, зростуть лише на 1% у 2025 році, що значно нижче рівня інфляції. Хоча республіканці виступали за десятирічне збільшення витрат на 1%, Білий дім виступив проти цієї пропозиції.

Що буде з соціальними програмами

Варто зазначити, що угода не зачіпає швидкозростаючі програми соціального забезпечення, такі як Medicare, Social Security або Medicaid, які складають значну частину бюджету.

Однак угода запроваджує нові обмеження для програми продовольчих талонів Міністерства сільського господарства, зокрема, для осіб віком від 50 до 54 років, які не мають роботи або утриманців.

Однак зроблено винятки, щоб полегшити отримання продовольчої допомоги для ветеранів, бездомних та молодих людей, які виходять з-під опіки. Очікується, що вплив цих змін буде компенсовано рівною кількістю людей, які вступають до програми та виходять з неї.

Ще одним важливим положенням угоди є відновлення виплат за студентськими кредитами для позичальників через 60 днів після підписання законопроєкту.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден закликав уряд США прийняти його угоду з Кевіном Маккарті. Це допоможе країні уникнути дефолту і вирішить проблему підвищення боргу на суму 31,4 трильйона доларів.