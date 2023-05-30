Госслужбы США будут сокращать из-за соглашения Байдена-Маккарти об ограничении долга

Президент Джо Байден жмет руку спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Недавно достигнутое соглашение об ограничении долга между президентом Джо Байденом и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти будет иметь относительно небольшое влияние на финансы страны. Поскольку, в первую очередь, она сосредоточена на дискреционных расходах и оставляет основные программы выплат без изменений.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Одним из аспектов соглашения является ограничение дискреционных расходов, не связанных с обороной, которые будут установлены на уровне чуть ниже нынешнего. И хотя эти счета составляют относительно небольшую часть общего бюджета, они охватывают такие критические сферы как защита окружающей среды, научные исследования и Министерство юстиции.

Однако, ввиду текущего 5% годового уровня инфляции, в следующем году не будет достаточно средств для поддержки такого же уровня услуг федерального правительства за пределами сферы национальной безопасности.

Даже расходы на оборону, которые обычно получают большую двухпартийную поддержку, могут испытать некоторые выборочные сокращения. Согласованное увеличение на 3,3% не соответствует уровню инфляции.

Как оборонные, так и не оборонные расходы, по прогнозам, возрастут лишь на 1% в 2025 году, что значительно ниже уровня инфляции. Хотя республиканцы выступали за десятилетнее увеличение расходов на 1%, Белый дом выступил против этого предложения.

Что будет с социальными программами

Следует отметить, что соглашение не затрагивает быстрорастущие программы социального обеспечения, такие как Medicare, Social Security или Medicaid, составляющие значительную часть бюджета.

Однако соглашение вводит новые ограничения для программы продовольственных талонов Министерства сельского хозяйства, в частности, для лиц от 50 до 54 лет, не имеющих работы или иждивенцев.

Однако сделаны исключения, чтобы облегчить получение продовольственной помощи для ветеранов, бездомных и молодых людей, выходящих из-под опеки. Ожидается, что влияние этих изменений будет компенсировано равным количеством людей, которые вступают в программу и выходят из нее.

Еще одним важным положением соглашения является возобновление выплат по студенческим кредитам для заемщиков через 60 дней после подписания законопроекта.

Напомним, недавно Джо Байден призвал правительство США принять его соглашение с Кевином Маккарти. Это поможет стране избежать дефолта и решит проблему повышения долга на сумму 31,4 триллиона долларов.