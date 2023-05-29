Десятки дітей помирають через конфлікт в Судані

Діти в дитячому будинку Хартума, Судан. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Десятки дітей в найбільшому сиротинці столиці Судану Хартумі помирають через внутрішній конфлікт в країні. Велика частина персоналу закладу евакуювалась з міста, тож притулку критичну не вистачає людей, а перебої з електропостачанням лише посилюють критичне становище закладу.

Про це пише видання REUTERS.

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Після початку війни в Хартумі доктор Абір Абдулла зіткнулася з жахливою ситуацією в найбільшому дитячому будинку Судану "Мигома". Маючи обмежену кількість персоналу через конфлікт, вона намагалася піклуватися про сотні немовлят і малюків під звуки пострілів.

На жаль, за цим послідували хвилі смертей. Немовлята на верхніх поверхах сиротинця страждали від тяжкого недоїдання і зневоднення через відсутність належного догляду. Кволі новонароджені в клініці на першому поверсі також помирали, деякі з них — через високу температуру.

Дитячий будинок в Хартумі, Судан. Фото: REUTERS

Діти в притулку в Хартумі, Судан. Фото: REUTERS

Тіло дитини з дитячого будинку в Хартумі, загорнуте в тканину, Судан. Фото: REUTERS 1 / 3

"Їх треба було годувати кожні три години. Там нікого не було. Ми намагалися проводити внутрішньовенну терапію, але в більшості випадків нам не вдавалося врятувати дітей", — розповіла Абдулла.

За шість тижнів від початку війни в країні загинули 50 дітей. Серед них 20 немовлят через недоїдання, зневоднення та інфекції.

Численні джерела, в тому числі високопосадовець дитячого будинку та хірург-волонтер, підтвердили велику кількість смертей серед дітей-сиріт. Нестача персоналу та часті перебої з електропостачанням, спричинені бойовими діями, лише погіршують ситуацію. Травнева спека без працюючих систем охолодження і проблеми зі стерилізацією обладнання також додали труднощів.

Наразі обговорюється можливість евакуації дітей-сиріт з Хартума через постійну небезпеку. Міністерство охорони здоров'я Судану розпочало розслідування, щоб з'ясувати правду, яка стоїть за цією ситуацією.

Наприкінці минулого тижня район, де знаходиться сиротинець "Мигома", зазнав авіаударів та артилерійських обстрілів, що ще більше поставило під загрозу життя дітей та вихователів.

Відчайдушні обставини і втрата невинних життів у дитячому будинку підкреслюють нагальну потребу в допомозі і втручанні в умовах триваючого конфлікту.

Нагадаємо, бої між суданською армією і воєнізованими Силами швидкої підтримки в Судані тривають вже близько семи тижнів. Внаслідок бойових дій загинули вже понад 700 людей.