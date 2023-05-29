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Десятки детей умирают из-за конфликта в Судане

29 мая 2023 16:21
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Десятки детей умирают из-за конфликта в Судане
Дети в детском доме Хартума, Судан. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Десятки детей в крупнейшем приюте столицы Судана Хартуми умирают из-за внутреннего конфликта в стране. Большая часть персонала заведения эвакуировалась из города, так что убежища критического не хватает людей, а перебои с электроснабжением только усиливают критическое положение заведения.

Об этом пишет издание REUTERS.

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После начала войны в Хартуме доктор Абир Абдулла столкнулась с ужасающей ситуацией в самом большом детском доме Судана "Мигома". Имея ограниченное количество персонала из-за конфликта, она пыталась заботиться о сотнях младенцев и малышей под звуки выстрелов.

К сожалению, за этим последовали волны смертей. Младенцы на верхних этажах приюта страдали от тяжелого недоедания и обезвоживания из-за отсутствия должного ухода. Слабые новорожденные в клинике на первом этаже также умирали, некоторые из них из-за высокой температуры.

  • Детский дом в Хартуме, Судан. Фото: REUTERS
  • Дети в богадельне в Хартуме, Судан. Фото: REUTERS
  • Тело ребенка из детского дома в Хартуме, завернутое в ткань, Судан. Фото: REUTERS
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"Их нужно было кормить каждые три часа. Там никого не было. Мы пытались проводить внутривенную терапию, но в большинстве случаев нам не удавалось спасти детей", — рассказала Абдулла.

За шесть недель после начала войны в стране погибли 50 детей. Среди них 20 младенцев из-за недоедания, обезвоживания и инфекции.

Многочисленные источники, в том числе чиновник детского дома и хирург-волонтер, подтвердили большое количество смертей среди детей-сирот. Нехватка персонала и частые перебои с электроснабжением, вызванные боевыми действиями, только усугубляют ситуацию. Майская жара без работающих систем охлаждения и проблемы со стерилизацией оборудования также добавили трудности.

Обсуждается возможность эвакуации детей-сирот из Хартума из-за постоянной опасности. Министерство здравоохранения Судана начало расследование, чтобы выяснить правду, стоящую за этой ситуацией.

В конце прошлой недели район, где находится детский дом "Мигома", подвергся авиаударам и артиллерийским обстрелам, что еще больше поставило под угрозу жизнь детей и воспитателей.

Отчаянные обстоятельства и утрата невинных жизней в детском доме подчеркивают насущную потребность в помощи и вмешательстве в условиях продолжающегося конфликта.

Напомним, бои между суданской армией и военизированными Силами скорой поддержки в Судане продолжаются уже около семи недель. В результате боевых действий погибли уже более 700 человек.

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