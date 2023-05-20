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Під час зіткнень в Судані сталося повітряне бомбардування

20 травня 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Під час зіткнень в Судані сталося повітряне бомбардування
Дим здіймається над будівлями після повітряного бомбардування. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 травня, по околицях столиці Судану було здійснено повітряні удари. Бойові дії тривають вже шостий тиждень. Це призвело до гуманітарної кризи серед цивільного населення і вимушеного переселення понад мільйона людей.

Про це повідомляє Reuters.

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Бої між суданською армією і воєнізованими Силами швидкої підтримки призвели до колапсу правопорядку і мародерства, в якому обидві сторони звинувачують одна одну. Запаси продовольства, готівки і предметів першої необхідності швидко закінчуються.

Очевидці повідомляють про авіаудари в південному Омдурмані і північному Бахрі — двох містах, розташованих на іншому березі Нілу від столиці, що утворюють "потрійну столицю" Судану. За їхніми словами, частина страйків відбулася біля будівлі державної телерадіокомпанії в Омдурмані.

Конфлікт, який розпочався 15 квітня, призвів до переміщення майже 1,1 мільйона людей всередині країни і в сусідні країни. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 705 людей загинули і щонайменше 5 287 отримали поранення.

Переговори під егідою Сполучених Штатів і Саудівської Аравії в Джидді не принесли результатів, і обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні численних угод про припинення вогню.

"Сьогодні рано вранці ми зіткнулися з сильним артилерійським обстрілом, увесь будинок тремтів. Це було жахливо, всі лежали під ліжками. Те, що відбувається — це жах", — сказала жінка, яка проживає в Судані.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Саудівської Аравії повідомив, що в Джидді відбулися переговори між посланцями ворогуючих військових угруповань Судану — армії та воєнізованих Сил оперативної підтримки. Міжнародні посередники наполягають на припиненні конфлікту.

Також ми писали, що у суботу, 6 травня, у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу. Сам посол не постраждав.

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