У Судані обстріляли авто посла Туреччини
У суботу, 6 травня, у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу. Сам посол не постраждав.
Про це повідомило турецьке видання Trt Haber.
Що відомо
Як стверджує видання, внаслідок нападу було пошкоджено автомобіль посольства. Наразі невідомо, ким було скоєно напад.
Через напад незнайомців постраждалих немає.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
Також ми писали, що в результаті бойових дій в Судані загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Своєю чергою, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.