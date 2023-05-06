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У Судані обстріляли авто посла Туреччини

6 травня 2023 17:04
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У Судані обстріляли авто посла Туреччини
Пожежа в Судані внаслідок бойових дій. Фото: Reuters
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У суботу, 6 травня, у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу. Сам посол не постраждав.

Про це повідомило турецьке видання Trt Haber.

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Що відомо

Як стверджує видання, внаслідок нападу було пошкоджено автомобіль посольства. Наразі невідомо, ким було скоєно напад.

Через напад незнайомців постраждалих немає.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Також ми писали, що в результаті бойових дій в Судані загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Своєю чергою, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

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