У Судані обстріляли авто посла Туреччини

Пожежа в Судані внаслідок бойових дій. Фото: Reuters

У суботу, 6 травня, у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу. Сам посол не постраждав.

Про це повідомило турецьке видання Trt Haber.

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Як стверджує видання, внаслідок нападу було пошкоджено автомобіль посольства. Наразі невідомо, ким було скоєно напад.

Через напад незнайомців постраждалих немає.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

Також ми писали, що в результаті бойових дій в Судані загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Своєю чергою, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.