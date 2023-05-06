В Судане обстреляли авто посла Турции
В субботу, 6 мая, в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу. Сам посол не пострадал.
Об этом сообщило турецкое издание Trt Haber.
Что известно
Как утверждает издание, в результате нападения был поврежден автомобиль посольства. Пока неизвестно, кем было совершено нападение.
Из-за нападения незнакомцев пострадавших нет.
Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.
Также мы писали, что в результате боевых действий в Судане погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.