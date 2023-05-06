В Судане обстреляли авто посла Турции

Пожар в Судане в результате боевых действий. Фото: Reuters

В субботу, 6 мая, в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу. Сам посол не пострадал.

Об этом сообщило турецкое издание Trt Haber.

Читайте также:

Что известно

Как утверждает издание, в результате нападения был поврежден автомобиль посольства. Пока неизвестно, кем было совершено нападение.

Из-за нападения незнакомцев пострадавших нет.

Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Также мы писали, что в результате боевых действий в Судане погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.