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В Судане обстреляли авто посла Турции

6 мая 2023 17:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Судане обстреляли авто посла Турции
Пожар в Судане в результате боевых действий. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 6 мая, в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу. Сам посол не пострадал.

Об этом сообщило турецкое издание Trt Haber.

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Что известно

Как утверждает издание, в результате нападения был поврежден автомобиль посольства. Пока неизвестно, кем было совершено нападение.

Из-за нападения незнакомцев пострадавших нет.

Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Также мы писали, что в результате боевых действий в Судане погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

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