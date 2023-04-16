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Під час боїв у Судані загинули співробітники ООН: подробиці

16 квітня 2023 17:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Під час боїв у Судані загинули співробітники ООН: подробиці
Бойові дії у Судані, 16 квітня 2023 року. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Серед загиблих під час сутичок між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН. Ще двоє отримали поранення.

Про це йдеться у заяві виконавчої директорки WFP Сінді Маккейн.

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Заява директорки WFP

"Я обурена трагічною смертю трьох співробітників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов’язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє співробітників WFP", — заявила вона.

За словами Маккейн, гуманітарні працівники є нейтральними і ніколи не повинні бути мішенню.

"Загрози нашим командам унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи WFP. Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані", — додала вона.

Що відомо про загибель співробітників ООН

BBC зазначає, що троє працівників WFP загинули в суботу після того, як між воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF) і збройними силами сталася стрілянина на військовій базі в Кабкабії на заході країни.

Нагадаємо, у низці міст Судану в суботу, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Суперечності, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни за останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння на вулицях Хартума та інших міст Судану.

Також ми писали, що літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp загорівся внаслідок бойових дій під час спроби державного перевороту в Судані. Столичні повітряні ворота в Хартумі захопили спецпризначенці Судану. 

За останніми даними, загинули щонайменше 56 людей, 595 зазнали поранень.
 

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