У Судані тривають бої між силовими структурами: загинуло вже 56 людей

У Судані тривають заворушення на вулицях. Фото: Reuters/Samir Bo

Судан опинився на межі громадянської війни, коли армія та воєнізовані формування зіткнулися у битві за владу, яка призвела до загибелі понад 56 мирних жителів. Хартум був центром зіткнень, де протиборчі сили боролися за контроль над президентським палацом, державним телебаченням та штабом армії. Організація лікарів повідомила, що у місті загинули 25 людей, зокрема 17 мирних жителів.

Про це повідомляє BBC.

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Заворушення у Судані

Причиною ескалації конфлікту стала пропозиція перейти до цивільного правління, яке спричинило напруженість між армією та її противниками — Силами оперативної підтримки (RSF). Обидві сторони заявили про контроль над ключовими об'єктами у Хартумі, де точилися бої.

Внаслідок зіткнень постраждали також інші міста, зокрема Омдурман, Бахрі та Порт-Судан на Червоному морі. Армія заявила про завдання ударів по базах RSF з повітря.

Ситуація викликала паніку та страх серед жителів, які розповідали про кулі, випущені їхніми будинками. Комітет суданських лікарів підтвердив загибель понад 56 мирних жителів у різних містах та районах країни, а також десятки військовослужбовців. Загальна кількість постраждалих становила не менше 595 осіб.

Трагедія торкнулася і міжнародних організацій, коли трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми було вбито в перестрілці між RSF і збройними силами на військовій базі в Кабкабії на заході країни.

Судан зіткнувся з гострою політичною та економічною нестабільністю після повалення диктатора Омара аль-Башира у 2019 році, і криза продовжує поглиблюватись з кожним днем.

Нагадаємо, що 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтриманала міжнародна спільнота.

Лікарі підтвердили три смерті, але зазначили, що набагато більше цивільних було вбито і поранено під час сутичок, що сколихнули житлові квартали столиці.