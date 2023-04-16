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В Судане продолжаются бои между силовыми структурами: погибло уже 56 человек

16 апреля 2023 07:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Судане продолжаются бои между силовыми структурами: погибло уже 56 человек
В Судане продолжаются беспорядки на улицах. Фото: Reuters/Samir Bo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Судан оказался на грани гражданской войны, когда армия и военизированные формирования столкнулись в битве за власть, которая привела к гибели более 56 мирных жителей. Хартум был центром столкновений, где противоборствующие силы сражались за контроль над президентским дворцом, государственным телевидением и штабом армии. Организация врачей сообщила, что в городе погибли 25 человек, в том числе 17 мирных жителей.

Об этом сообщает BBC.

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Причиной эскалации конфликта стало предложение перейти к гражданскому правлению, которое вызвало напряженность между армией и ее противниками - Силами оперативной поддержки (RSF). Обе стороны заявили о контроле над ключевыми объектами в Хартуме, где продолжались бои.

В результате столкновений пострадали также другие города, в том числе Омдурман, Бахри и Порт-Судан на Красном море. Армия заявила о нанесении ударов по базам RSF из воздуха.

Ситуация вызвала панику и страх среди жителей, которые рассказывали о пулях, выпущенных по их домам. Комитет суданских врачей подтвердил гибель более 56 мирных жителей в разных городах и районах страны, а также десятков военнослужащих. Общее число пострадавших составило не менее 595 человек.

Трагедия коснулась и международных организаций, когда трое сотрудников Всемирной продовольственной программы были убиты в перестрелке между RSF и вооруженными силами на военной базе в Кабкабии на западе страны.

Судан столкнулся с острой политической и экономической нестабильностью после свержения диктатора Омара аль-Башира в 2019 году, и кризис продолжает углубляться с каждым днем.

Напомним, что 15 апреля, в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, поддержанном международным сообществом.

Врачи подтвердили три смерти, но отметили, что гораздо больше гражданских были убиты и ранены во время столкновений, всколыхнувших жилые кварталы столицы.

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