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Во время боев в Судане погибли сотрудники ООН: подробности

16 апреля 2023 17:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Во время боев в Судане погибли сотрудники ООН: подробности
Боевые действия в Судане 16 апреля 2023 года. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Среди погибших во время столкновений между вооруженными силами и военизированными силами быстрой поддержки Судана обнаружили трех сотрудников Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН. Еще двое получили ранения.

Об этом говорится в заявлении исполнительного директора WFP Синди Маккейн.

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Заявление директора WFP

"Я возмущена трагической смертью трех сотрудников WFP в субботу, 15 апреля, во время столкновений в Кабкабии, Северный Дарфур, во время выполнения своих обязанностей по спасению жизни на передовом глобальном кризисе голода. В том же инциденте пострадали также двое сотрудников WFP", — заявила она.

По словам Маккейн, гуманитарные работники нейтральны и никогда не должны быть мишенью.

"Угрозы нашим командам делают невозможным безопасную и эффективную работу в стране и выполнение важной работы WFP. Пока мы рассматриваем развитие ситуации с безопасностью, мы вынуждены временно прекратить все операции в Судане", — добавила она.

Что известно о гибели сотрудников ООН

BBC отмечает, что трое сотрудников WFP погибли в субботу после того, как между военизированными формированиями Сил скорой поддержки (RSF) и вооруженными силами произошла стрельба на военной базе в Кабкабии на западе страны.

Напомним, в ряде городов Судана в субботу, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Противоречия, имевшие место между разными силовыми структурами африканской страны за последние месяцы, переросли в открытое вооруженное противостояние на улицах Хартума и других городов Судана.

Также мы писали, что самолет Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp загорелся в результате боевых действий при попытке государственного переворота в Судане. Столичные воздушные ворота в Хартуме захватили спецназовцы Судана.

По последним данным, погибли по меньшей мере 56 человек, 595 получили ранения.

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