Во время столкновений в Судане произошла воздушная бомбардировка

Дым поднимается над зданиями после воздушной бомбардировки. Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

Сегодня, 20 мая, по окрестностям столицы Судана были совершены воздушные удары. Боевые действия продолжаются уже шестую неделю. Это привело к гуманитарному кризису среди гражданского населения и вынужденному переселению более миллиона человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Бои между суданской армией и военизированными Силами быстрой поддержки привели к коллапсу правопорядка и мародерству, в котором обе стороны обвиняют друг друга. Запасы продуктов питания, денег и предметов первой необходимости быстро заканчиваются.

Очевидцы сообщают об авиаударах в южном Омдурмане и северном Бахри — двух городах, расположенных на другом берегу Нила от столицы, образующих "тройную столицу" Судана. По их словам, часть забастовок произошла у здания государственной телерадиокомпании в Омдурмане.

Конфликт, который начался 15 апреля, привел к перемещению почти 1,1 миллиона человек внутри страны и в соседние страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 705 человек погибли и по меньшей мере 5 287 получили ранения.

Переговоры под эгидой Соединенных Штатов и Саудовской Аравии в Джидде не принесли результатов, и обе стороны обвинили друг друга в нарушении многочисленных соглашений о прекращении огня.

"Сегодня рано утром мы столкнулись с сильным артиллерийским обстрелом, весь дом дрожал. Это было ужасно, все лежали под кроватями. Происходящее — это ужас", — сказала проживающая в Судане женщина.

Напомним, министр иностранных дел Саудовской Аравии сообщил, что в Джидде состоялись переговоры между посланниками враждующих военных группировок Судана — армии и военизированных Сил оперативной поддержки. Международные посредники настаивают на прекращении конфликта.

Также мы писали, что в субботу, 6 мая, в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу. Сам посол не пострадал.