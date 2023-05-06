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Суданське формування RSF йде на переговори зі збройними силами в Джідді

6 травня 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Суданське формування RSF йде на переговори зі збройними силами в Джідді
Суданські військові. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії повідомив, що в Джідді відбулися переговори між посланцями ворогуючих військових угруповань Судану — армії та воєнізованих Сил оперативної підтримки. Міжнародні посередники наполягають на припиненні тритижневого старого конфлікту.

Про це пише Reuters.

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Для США та Саудівської Аравії це перша серйозна спроба покласти кінець бойовим діям у Судані, які перетворили частини столиці Хартума на зони бойових дій та зірвали план встановлення громадянського правління, підтриманий міжнародною спільнотою, після багатьох років заворушень та повстань.

Попередні переговори між армією та RSF, які були підтримані Ер-Ріядом та Вашингтоном, закликають до активних дій після численних порушень режиму припинення вогню. Однак обидві сторони заявили, що обговорюватимуть лише гуманітарне перемир'я, а не переговори про припинення війни.

"Лідер RSF Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті, підтвердив присутність своєї групи на переговорах і заявив, що він сподівається, що переговори досягнуть наміченої мети — забезпечення безпечного проходу для цивільних осіб. Міжнародні посередники продовжать працювати над припиненням конфлікту в Судані, щоб досягти мирної угоди та остаточного врегулювання ситуації", — йдеться у повідомленні.

Армія Судану відправила делегацію до Червоного моря, проте посланець Дафаллах Альхадж сказав, що військові не зустрічатимуться з делегацією, яку можуть "послати RSF".

Нагадаємо, що 6 травня у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу. Сам посол не постраждав.

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