Суданское формирование RSF идет на переговоры с вооруженными силами в Джидде

Суданские военные. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Саудовской Аравии сообщил, что в Джидде состоялись переговоры между посланниками враждующих военных группировок Судана — армии и военизированных Сил оперативной поддержки. Международные посредники настаивают на прекращении трехнедельного старого конфликта.

Об этом пишет Reuters.

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Для США и Саудовской Аравии это первая серьезная попытка положить конец боевым действиям в Судане, которые превратили части столицы Хартума в зоны боевых действий и сорвали план установления гражданского правления, поддержанный международным сообществом, после многих лет беспорядков и восстаний.

Предварительные переговоры между армией и RSF, которые были поддержаны Эр-Риядом и Вашингтоном, призывают к активным действиям после многочисленных нарушений режима прекращения огня. Однако обе стороны заявили, что будут обсуждать только гуманитарное перемирие, а не переговоры о прекращении войны.

"Лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, подтвердил присутствие своей группы на переговорах и заявил, что он надеется, что переговоры достигнут намеченной цели — обеспечения безопасного прохода для гражданских лиц. Международные посредники продолжат работать над прекращением конфликта в Судане, чтобы достичь мирного соглашения и окончательного урегулирования ситуации", — говорится в сообщении.

Армия Судана отправила делегацию в Красное море, однако посланник Дафаллах Альхадж сказал, что военные не будут встречаться с делегацией, который могут "послать RSF".

Напомним, что 6 мая в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу. Сам посол не пострадал.