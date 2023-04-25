У ВООЗ заявили про високий ризик біологічної небезпеки після захоплення лабораторії в Судані
Сьогодні, 25 квітня, у Судані захопили лабораторію. У ній зберігаються збудники кору та холери. Внаслідок цього є великий ризик біологічної небезпеки.
Про це повідомляє The Guardian та Reuters.
Високий ризик біологічної небезпеки: що відомо
Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Німа Саїд Абід розповів, що одна з груп конфлікту захопила лабораторію, в якій зберігаються збудники захворювань, а також інші небезпечні матеріали.
За його словами, технічні фахівці не змогли потрапити до лабораторії, щоб зменшити ризик біологічної небезпеки.
"Це головна проблема: немає доступу для лаборантів, щоб вони могли потрапити до лабораторії та безпечно утримувати наявний біологічний матеріал і речовини", — наголосив Абід.
Він не повідомив, яка саме сторона захопила лабораторію в Судані.
Звертаючись до журналістів у Женеві по відеозв’язку, Німа Саїд Абід сказав, що щонайменше 459 людей загинули в боях у Судані та 4072 отримали поранення.
Нагадаємо, у Судані армія та повстанці домовилися про чергове, третє тимчасове припинення вогню. Тиша у країні запланована на 72 години, починаючи із ночі проти 25 квітня.
Також ми писали, що 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилась бронетехніка, а в небі — винищувачі. Число жертв конфлікту зростає.
Додамо, Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану. Це відбувається на тлі бойових дій у країні.