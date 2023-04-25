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У ВООЗ заявили про високий ризик біологічної небезпеки після захоплення лабораторії в Судані

25 квітня 2023 17:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ВООЗ заявили про високий ризик біологічної небезпеки після захоплення лабораторії в Судані
З будівель на півночі Хартума здіймається дим. Фото: REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 25 квітня, у Судані захопили лабораторію. У ній зберігаються збудники кору та холери. Внаслідок цього є великий ризик біологічної небезпеки.

Про це повідомляє The Guardian та Reuters.

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Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Німа Саїд Абід розповів, що одна з груп конфлікту захопила лабораторію, в якій зберігаються збудники захворювань, а також інші небезпечні матеріали.

За його словами, технічні фахівці не змогли потрапити до лабораторії, щоб зменшити ризик біологічної небезпеки. 

"Це головна проблема: немає доступу для лаборантів, щоб вони могли потрапити до лабораторії та безпечно утримувати наявний біологічний матеріал і речовини", — наголосив Абід.

Він не повідомив, яка саме сторона захопила лабораторію в Судані. 

Звертаючись до журналістів у Женеві по відеозв’язку, Німа Саїд Абід сказав, що щонайменше 459 людей загинули в боях у Судані та 4072 отримали поранення.

Нагадаємо, у Судані армія та повстанці домовилися про чергове, третє тимчасове припинення вогню. Тиша у країні запланована на 72 години, починаючи із ночі проти 25 квітня.

Також ми писали, що 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилась бронетехніка, а в небі — винищувачі. Число жертв конфлікту зростає. 

Додамо, Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану. Це відбувається на тлі бойових дій у країні.

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