У Судані домовилися про припинення вогню: загинуло уже близько пів тисячі осіб

Евакуація цивільних із Судана. Фото: Reuters/Monicah Mwangi

У Судані армія і повстанці домовилися про чергове, третє тимчасове припинення вогню. Тиша у країні запланована на 72 години, починаючи із ночі проти 25 квітня.

Про це повідомляє видання BBC.

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Чергове припинення вогню

У Судані сторони громадянського конфлікту домовилися про припинення вогню з 22:00 24 квітня за грінвічським часом (00:00 25 квітня за Києвом).

Це уже третє припинення вогню протягом бойових дій у цій африканській країні.

Нинішнє має тривати 72 години.

Про припинення вогню заявили обидві сторони конфлікту — і армія, і воєнізовані Сили оперативної підтримки — незалежно одна від одної.

Жертви конфлікту

За попередніми даними, від початку бойових дій у Судані (15 квітня), загинуло в країні уже щонайменше 400 людей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що насильство в Судані може спричинити "катастрофічну пожежу", яка в перспективі охопить увесь регіон і території за його межами.

Нагадаємо, суданські Збройні сили заявили, що вдалося придушити спробу перевороту в країні, але термін завершення бойових дій залишається невизначеним.

Додамо, що Сполучені Штати Америки почали сприяти виїзду приватних громадян США, які хочуть покинути Судан. Людей евакуюють наземним маршрутом.