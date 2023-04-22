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В армії Судану стверджують, що вони запобігли спробі перевороту в країні

22 квітня 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В армії Судану стверджують, що вони запобігли спробі перевороту в країні
Армія Судану. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Суданські Збройні сили заявили, що вдалося придушити спробу перевороту в країні, але термін завершення бойових дій залишається невизначеним.

Про це повідомляють Збройні сили Судану.

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За словами представників армії Судану, вони впоралися з найбільшим опортуністичним проєктом в історії країни і продовжують завдавати артилерійських ударів по деяких об'єктах. Однак сили швидкого реагування продовжують боротьбу з бунтівниками, які намагаються залучити ще більше розгромлених сил до Хартума.

Суданська армія прагне якнайшвидше ліквідувати заколот, щоб зупинити страждання народу. Але, попри заяву про перемогу, бойові дії продовжуються і невідомо, коли вони завершаться. Ситуація в країні залишається напруженою і мирні жителі продовжують переживати важкі часи.

Нагадаємо, що 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі зробили спробу воєнного перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилася бронетехніка, а в небі винищувачі. Число жертв конфлікту зростає.

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