В армии Судана утверждают, что они предотвратили попытки переворота в стране

Армия Судана. Фото: Reuters

Суданские Вооруженные силы заявили о том, что удалось подавить попытку переворота в стране, но срок завершения боевых действий остается неопределенным.

Об этом сообщают Вооруженные силы Судана.

Читайте также:

Что сказали в Вооруженных силах Судана

ПО словам представителей армии Судана, они справились с "крупнейшим оппортунистическим проектом в истории страны" и продолжают наносить артиллерийские удары по некоторым объектам. Однако, силы быстрого реагирования продолжают борьбу с мятежниками, которые пытаются привлечь еще больше разгромленных сил в Хартум.

Суданская армия стремится как можно скорее ликвидировать мятеж, чтобы остановить страдания народа. Но, несмотря на заявление о победе, боевые действия продолжаются и неизвестно, когда они завершатся. Ситуация в стране остается напряженной, и мирные жители продолжают переживать трудные времена.

Напомним, что 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе — истребители. Число жертв конфликта растет.