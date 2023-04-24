США сприяють евакуації приватних громадян у Судані, — Салліван

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Фото: Reuters

Сполучені Штати почали сприяти виїзду приватних громадян США, які хочуть покинути Судан. Людей евакуюють наземним маршрутом.

Про це розповів радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, пише Politico.

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Евакуація громадян США з Судану

За словами Саллівана, США розмістили засоби розвідки, спостереження та розвідки над наземним маршрутом евакуації, щоб сприяти безпечній подорожі по суші від Хартума до порту Судан, але на землі немає американських військ.

"Ми почали спостерігати більш регулярну схему прибуття конвоїв, у тому числі конвоїв, у яких є американці. У порту ми використовуємо дипломатичні об’єкти в сусідніх країнах, щоб допомогти цим американцям у їхній подальшій подорожі, щоб вони могли безпечно виїхати з країни", — сказав Салліван.

Коментарі Саллівана прозвучали після того, як іноземні уряди доставили літаками сотні своїх дипломатів та інших громадян у безпечне місце, оскільки країна поринула в хаос на тлі запеклих боїв між двома ворогуючими генералами Судану, які змагаються за контроль над країною.

Нагадаємо, що Велика Британія вирішила евакуювати своїх дипломатів з Судану. Це рішення було прийнято на тлі бойових дій.

Також ми повідомляли, що 23 квітня 2023 року Президент США Джо Байден звернувся до американців із заявою щодо ситуації в Судані. Мова йшла про успішну евакуацію посадовців із міста Хартум.

Додамо, Суданські Збройні сили заявили, що вдалося придушити спробу перевороту в країні, але термін завершення бойових дій залишається невизначеним.