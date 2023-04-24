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США способствуют эвакуации частных граждан в Судане, — Салливан

24 апреля 2023 23:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
США способствуют эвакуации частных граждан в Судане, — Салливан
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Соединенные Штаты начали способствовать выезду частных граждан США, желающих покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.

Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Politico.

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По словам Салливана, США разместили средства разведки, наблюдения и разведки над наземным маршрутом эвакуации, чтобы способствовать безопасному путешествию по суше от Хартума в порт Судан, но на земле нет американских войск.

"Мы начали наблюдать более регулярную схему прибытия конвоев, в том числе конвоев, у которых есть американцы. В порту мы используем дипломатические объекты в соседних странах, чтобы помочь этим американцам в их дальнейшем путешествии, чтобы они могли безопасно уехать из страны", — сказал Салливан.

Комментарии Салливана прозвучали после того, как иностранные правительства доставили самолетами сотни своих дипломатов и других граждан в безопасное место, поскольку страна погрузилась в хаос на фоне ожесточенных боев между двумя враждующими генералами Судана, борющимися за контроль над страной.

Напомним, что Великобритания решила эвакуировать своих дипломатов из Судана. Это решение было принято на фоне боевых действий.

Также мы сообщали, что 23 апреля 2023 года Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

Суданские Вооруженные силы заявили, что удалось подавить попытку переворота в стране, но срок завершения боевых действий остается неопределенным.

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