США провели спецоперацію в Хартумі: як пройшла евакуація персоналу уряду з Судану

У Хартумі над містом здіймається дим під час зіткнень армії та воєнізованих формувань у боротьбі за владу. Фото: REUTERS

Сьогодні, 23 квітня 2023 року Президент США Джо Байден звернувся до американців із заявою щодо ситуації в Судані. Мова йшла про успішну евакуацію посадовців із міста Хартум.

Про це повідомляє Білий Дім.

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"Я пишаюся надзвичайною відданістю співробітників нашого посольства, які виконували свої обов’язки з мужністю та професіоналізмом і втілювали дружбу Америки та зв’язок із народом Судану. Я вдячний за неперевершену майстерність наших військовослужбовців, які успішно доставили їх у безпечне місце. І я дякую Джибуті, Ефіопії та Саудівській Аравії, які відіграли вирішальну роль в успіху нашої операції", — написав він.

Також він наголосив на тому, що насильство в Судані вже коштувало життя сотням невинних мирних жителів. Байден закликав запровадити негайне та безумовне припинення вогню, забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги та поважати волю народу Судану.

"Ми тимчасово призупиняємо роботу посольства США в Судані, але наша відданість народу Судану та майбутньому, якого вони хочуть для себе, є нескінченною", — зауважив Президент США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗМІ знайшли докази, що Росія і ПВК "Вагнер" причетні до перевороту в Судані. Російська ПВК "Вагнер" постачає Судану ракети, щоб допомогти їм боротися проти армії країни. Це допомагає Москві отримати більший вплив на Африку.