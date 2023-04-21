СМИ нашли доказательства, что Россия и ЧВК "Вагнер" причастны к перевороту в Судане

Дым поднимается во время столкновений между вооруженными силами Судана и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) в Хартуме, Судан, 19 апреля 2023 года. Фото: CNN

Российский ЧВК "Вагнер" поставляет Силы быстрой поддержки Судана ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на суданские и региональные дипломатические источники.

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Отмечают, что RSF получили ракеты класса "земля-воздух", которые существенно поддержали военизированную группировку и их лидера Мохаммеда Хамдана Дагало. Он борется за власть с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, военным правителем Судана.

Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки на приграничные Ливии. Там значительную часть территорий контролирует поддерживаемый НДП Вагнера генерал Халифа Хафтар. В настоящее время на этих территориях заметен необычный всплеск активности на базах "вагнеровцев".

Так, на фото со спутника виден российский транспортный самолет Ил-76, курсирующий между двумя ключевыми ливийскими авиабазами. Он принадлежит Хафтару и используется российскими наемниками. Согласно данным снимков, увеличение активности самолета началось за два дня до начала конфликта и продолжалось, по меньшей мере, до среды.

Спутниковый снимок Ил-76 на ливийской авиабазе Аль-Хадим использован Вагнером 18 апреля 2023 года. Фото: Maxar Technologies

Так в четверг он вылетел из авиабазы Хафтара "Хадим" в Ливий в Латакию. Там у России большая воздушная база. На следующий день самолет вернулся в Ливию. Когда разразился конфликт, он на другую авиабазу Хафтара в ливийской Джуфри. А во вторник он курсировал между Латакией, авиабазой "Хадим" и Джуфрой. В тот же день Россия сбросила ракеты на северо-востоке Судана.

Источники сообщили CNN, что Хафтар поддержал RSF, несмотря на отрицание своего участия в конфликте. О его поддержке свидетельствуют активность боевиков ЧВК Вагнера на базах Хафтара и заявления суданских и региональных дипломатических источников. Это также свидетельствует о том, что и Россия, и ливийский генерал, вероятно, готовились поддержать RSF еще до начала конфликта.

Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.

Из-за столкновений в Судане растет количество погибших в результате боев и нехватки припасов в больницах.

Добавим, лидер военизированных Сил скорой поддержки (RSF) Судана генерал Мохамед Хамдан Дагало заявил, что разговаривал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и "обсудил срочные вопросы".