У Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях

Дим піднімається біля мосту Халфая між Омдурманом та Північним Хартумом. Фото: Reuters

У Судані стався спалах насильства, який призвів до загибелі не менше 97 осіб та поранення сотень інших. Внаслідок зіткнень виникли проблеми з постачанням критично важливих матеріалів для лікування поранених у деяких лікарнях.

Про це пише The Guardian.

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Ситуація загострилася в суботу, коли почалися бої між армійськими підрозділами, які підпорядковуються генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, і воєнізованими Силами оперативної підтримки, очолюваними генералом Мохамедом Хамданом Дагало, також відомим як Хемедті. Обидва угруповання об'єднали свої сили у 2019 році, щоб повалити ветерана-ісламіста-автократа Омара аль-Башира. Це перший спалах насильства з того часу.

Причиною конфлікту стали розбіжності щодо інтеграції Сил оперативної підтримки до збройних сил у рамках переходу до цивільного правління. Це мало покласти край політико-економічній кризі, викликаній військовим переворотом у 2021 році.

Військова машина та солдати із збройних сил Судану на вулиці Хартумі Фото: Reuters

Знімки пожеж із космосу в Хартумі. Фото: Reuters

Знімки пожеж із космосу в Хартумі. Фото: Reuters

У ході конфлікту лідери обох сторін домовилися про тригодинну паузу у бойових діях для вирішення гуманітарної евакуації, запропонованої Організацією Об'єднаних Націй, проте ця угода була порушена через короткий проміжок часу після початку паузи.

Профспілка лікарів повідомила, що на цей час кількість жертв досягла 97, а кількість поранених становить 365. Ситуація залишається напруженою, і ризик подальшого насильства залишається високим.

Нагадаємо, що 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями про перехід до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Лікарі підтвердили три смерті, але зазначили, що набагато більше цивільних було вбито та поранено під час сутичок, які сколихнули житлові квартали столиці.