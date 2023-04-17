Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях arrow

У Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях

17 квітня 2023 08:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях
Дим піднімається біля мосту Халфая між Омдурманом та Північним Хартумом. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Судані стався спалах насильства, який призвів до загибелі не менше 97 осіб та поранення сотень інших. Внаслідок зіткнень виникли проблеми з постачанням критично важливих матеріалів для лікування поранених у деяких лікарнях.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Пожежі у Судані

Ситуація загострилася в суботу, коли почалися бої між армійськими підрозділами, які підпорядковуються генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, і воєнізованими Силами оперативної підтримки, очолюваними генералом Мохамедом Хамданом Дагало, також відомим як Хемедті. Обидва угруповання об'єднали свої сили у 2019 році, щоб повалити ветерана-ісламіста-автократа Омара аль-Башира. Це перший спалах насильства з того часу.

Причиною конфлікту стали розбіжності щодо інтеграції Сил оперативної підтримки до збройних сил у рамках переходу до цивільного правління. Це мало покласти край політико-економічній кризі, викликаній військовим переворотом у 2021 році.

Судан
Військова машина та солдати із збройних сил Судану на вулиці Хартумі Фото:  Reuters
Космос та Судан
Знімки пожеж із космосу в Хартумі. Фото: Reuters
Космос та Судан
Знімки пожеж із космосу в Хартумі. Фото: Reuters

У ході конфлікту лідери обох сторін домовилися про тригодинну паузу у бойових діях для вирішення гуманітарної евакуації, запропонованої Організацією Об'єднаних Націй, проте ця угода була порушена через короткий проміжок часу після початку паузи.

Профспілка лікарів повідомила, що на цей час кількість жертв досягла 97, а кількість поранених становить 365. Ситуація залишається напруженою, і ризик подальшого насильства залишається високим.

Нагадаємо, що 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями про перехід до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Лікарі підтвердили три смерті, але зазначили, що набагато більше цивільних було вбито та поранено під час сутичок, які сколихнули житлові квартали столиці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB