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В Судане растет количество погибших в результате боев и нехватки припасов в больницах

17 апреля 2023 08:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Судане растет количество погибших в результате боев и нехватки припасов в больницах
Дым поднимается у моста Халфая между Омдурманом и Северным Хартумом. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Судане произошла вспышка насилия, которая привела к гибели не менее 97 человек и ранению сотен других. В результате столкновений возникли проблемы с поставками критически важных материалов для лечения раненых в некоторых больницах.

Об этом пишет The Guardian.

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Ситуация обострилась в субботу, когда начались бои между армейскими подразделениями, подчиняющимися генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану, и военизированными Силами оперативной поддержки, возглавляемыми генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемедти. Обе группировки объединили свои силы в 2019 году, чтобы свергнуть ветерана-исламиста-автократа Омара аль-Башира. Это первая вспышка насилия с тех пор.

Причиной конфликта стали разногласия по поводу интеграции Сил оперативной поддержки в вооруженные силы в рамках перехода к гражданскому правлению. Это должно было положить конец политико-экономическому кризису, вызванному военным переворотом в 2021 году.

Судан
Военная машина и солдаты из вооруженных сил Судана на улице Хартуми Фото:  Reuters
Космос и Судан
Cнимки пожаров из космоса в Хартуме. Фото: Reuters
Космос и Судан
Cнимки пожаров из космоса в Хартуме. Фото: Reuters

В ходе конфликта лидеры обеих сторон договорились о трехчасовой паузе в боевых действиях для разрешения гуманитарной эвакуации, предложенной Организацией Объединенных Наций, однако это соглашение было нарушено через короткий промежуток времени после начала паузы.

Профсоюз врачей сообщил, что на данный момент количество жертв достигло 97, а количество раненых составляет 365. Ситуация остается напряженной, и риск дальнейшего насилия остается высоким.

Напомним, что 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.

Врачи подтвердили три смерти, но отметили, что гораздо больше гражданских были убиты и ранены во время столкновений, которые всколыхнули жилые кварталы столицы.

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