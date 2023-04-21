ЗМІ знайшли докази, що Росія і ПВК "Вагнер" причетні до перевороту в Судані

Дим піднімається під час зіткнень між збройними силами Судану та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) у Хартумі, Судан, 19 квітня 2023 року. Фото: CNN

Російська ПВК "Вагнера" постачає Сили швидкої підтримки Судану ракети, щоб допомогти їм боротися проти армії країни. Це допомагає Москві отримати більший вплив на Африку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на суданські та регіональні дипломатичні джерела.

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Зазначають, що RSF отримали ракети класу "земля — повітря", які суттєво підтримали воєнізоване угруповання та їхнього лідера Мохамеда Хамдана Дагало. Він бореться за владу із генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, військовим правителем Судану.

Це підтверджують зокрема супутникові знімки на прикордонні Лівії. Там значну частину територій контролює підтримуваний ПВК Вагнера генерал Халіфа Хафтар. Наразі на цих територіях помітно незвичний сплеск активності на базах вагнерівців.

Так, на фото із супутника видно російський транспортний літак Іл-76, який курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами. Він належить Хафтару і використовуються російськими найманцями. Згідно з даними знімків, збільшення активності літака почалося за два дні до початку конфлікту і тривало щонайменше до середи.

Супутниковий знімок Іл-76 на лівійській авіабазі Аль-Хадім, використаний Вагнером 18 квітня 2023 року. Фото: Maxar Technologies

Так у четвер він вилетів з авіабази Хафтара "Хадім" у Лівій до міста Латакія. Там Росія має велику повітряну базу. Наступного дня літак повернувся до Лівії. Коли спалахнув конфлікт, він на іншу авіабазу Хафтара в лівійській Джуфрі. А у вівторок він курсував між Латакією, авіабазою "Хадім" та Джуфрою. Того ж дня Росія скинула ракети на північному сходу Судану.

Джерела повідомили CNN, що Хафтар підтримав RSF, попри заперечення своєї участі в конфлікті. Про його підтримку свідчать активність бойовиків ПВК Вагнера на базах Хафтара і заяви суданських і регіональних дипломатичних джерел. Це також свідчить, що і Росія, і лівійський генерал, імовірно готувалися підтримати RSF ще до початку конфлікту.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупованням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Через сутички в Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях.

Додамо, лідер воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) Судану генерал Мохамед Хамдан Дагало заявив, що розмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і "обговорив нагальні питання".