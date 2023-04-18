Бої в Судані: лідер RSF Хамдан провів телефонну розмову з Блінкеном
Лідер воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) Судану генерал Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті, розмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і "обговорив нагальні питання".
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
"У нас буде ще один заклик до продовження діалогу та спільної роботи, щоб створити світле майбутнє для наших націй", — написав Хемедті у своєму Twitter.
Місцеперебування Хемедті не розголошується відтоді, коли 15 квітня спалахнули бої між RSF і армією Судану.
За даними Державного департаменту, Блінкен також поговорив з командувачем армії генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
Блінкен закликав обох лідерів погодитися на припинення вогню та сказав, що обидва несуть відповідальність за "забезпечення безпеки та благополуччя цивільного населення, дипломатичного персоналу та гуманітарних працівників".
Обидві ворогуючі фракції Судану стверджували, що досягли успіхів у понеділок, 17 квітня, оскільки насильство припинило подачу електроенергії та водопостачання в столиці, а представник ООН у Судані сказав, що обидві сторони не виявляють жодних ознак бажання вести переговори.
Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.
Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.
Через сутички в Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях. Загалом відомо про 97 загиблих та сотні поранених.