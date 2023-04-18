Бої в Судані: лідер RSF Хамдан провів телефонну розмову з Блінкеном

Генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало, заступник голови військової ради та голова воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF), вітає своїх прихильників. Фото: Reuters

Лідер воєнізованих Сил швидкої підтримки (RSF) Судану генерал Мохамед Хамдан Дагало, відомий як Хемедті, розмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і "обговорив нагальні питання".

Про це повідомляє Reuters.

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"У нас буде ще один заклик до продовження діалогу та спільної роботи, щоб створити світле майбутнє для наших націй", — написав Хемедті у своєму Twitter.

Місцеперебування Хемедті не розголошується відтоді, коли 15 квітня спалахнули бої між RSF і армією Судану.

За даними Державного департаменту, Блінкен також поговорив з командувачем армії генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

Блінкен закликав обох лідерів погодитися на припинення вогню та сказав, що обидва несуть відповідальність за "забезпечення безпеки та благополуччя цивільного населення, дипломатичного персоналу та гуманітарних працівників".

Сутички в Судані. Фото: Reuters

Сутички в Судані. Фото: Reuters

Обидві ворогуючі фракції Судану стверджували, що досягли успіхів у понеділок, 17 квітня, оскільки насильство припинило подачу електроенергії та водопостачання в столиці, а представник ООН у Судані сказав, що обидві сторони не виявляють жодних ознак бажання вести переговори.

Нагадаємо, 15 квітня в Судані відбулися сутички між армією та основним воєнізованим угрупуванням країни RSF. Внаслідок бойових дій є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією та RSF щодо її інтеграції до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями щодо переходу до демократії, яку підтримала міжнародна спільнота.

Через сутички в Судані зростає кількість загиблих внаслідок боїв та нестачі припасів у лікарнях. Загалом відомо про 97 загиблих та сотні поранених.