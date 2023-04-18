Бои в Судане: лидер RSF Хамдан провел телефонный разговор с Блинкеном
Лидер военизированных Сил скорой поддержки (RSF) Судана генерал Мохамед Хамдан Дагало, известный как Хемедти, разговаривал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и "обсудил срочные вопросы".
Об этом сообщает Reuters.
Что известно
"У нас будет еще один призыв к продолжению диалога и совместной работы, чтобы создать светлое будущее для наших наций", — написал Хемедти в своем Twitter.
Местонахождение Хемедти не разглашается с тех пор, как 15 апреля вспыхнули бои между RSF и армией Судана.
По данным Государственного департамента, Блинкен также побеседовал с командующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
Блинкен призвал обоих лидеров согласиться на прекращение огня и сказал, что оба несут ответственность за "обеспечение безопасности и благополучия гражданского населения, дипломатического персонала и гуманитарных работников".
Обе враждующие фракции Судана утверждали, что преуспели в понедельник, 17 апреля, поскольку насилие прекратило подачу электроэнергии и водоснабжения в столице, а представитель ООН в Судане сказал, что обе стороны не проявляют никаких признаков желания вести переговоры.
Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.
Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.
Из-за столкновений в Судане растет количество погибших в результате боев и нехватки припасов в больницах. Всего известно о 97 погибших и сотнях раненых.