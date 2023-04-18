Бои в Судане: лидер RSF Хамдан провел телефонный разговор с Блинкеном

Генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагало, заместитель председателя военного совета и глава военизированных Сил скорой поддержки (RSF), поздравляет своих сторонников. Фото: Reuters

Лидер военизированных Сил скорой поддержки (RSF) Судана генерал Мохамед Хамдан Дагало, известный как Хемедти, разговаривал по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном и "обсудил срочные вопросы".

Об этом сообщает Reuters.

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"У нас будет еще один призыв к продолжению диалога и совместной работы, чтобы создать светлое будущее для наших наций", — написал Хемедти в своем Twitter.

Местонахождение Хемедти не разглашается с тех пор, как 15 апреля вспыхнули бои между RSF и армией Судана.

По данным Государственного департамента, Блинкен также побеседовал с командующим армией генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

Блинкен призвал обоих лидеров согласиться на прекращение огня и сказал, что оба несут ответственность за "обеспечение безопасности и благополучия гражданского населения, дипломатического персонала и гуманитарных работников".

Схватки в Судане. Фото: Reuters

Схватки в Судане. Фото: Reuters

Обе враждующие фракции Судана утверждали, что преуспели в понедельник, 17 апреля, поскольку насилие прекратило подачу электроэнергии и водоснабжения в столице, а представитель ООН в Судане сказал, что обе стороны не проявляют никаких признаков желания вести переговоры.

Напомним, 15 апреля в Судане произошли столкновения между армией и основной военизированной группировкой страны RSF. В результате боевых действий есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу ее интеграции в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, которое поддержало международное сообщество.

Из-за столкновений в Судане растет количество погибших в результате боев и нехватки припасов в больницах. Всего известно о 97 погибших и сотнях раненых.