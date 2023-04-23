США провели спецоперацию в Хартуме: как прошла эвакуация персонала правительства из Судана
Сегодня, 23 апреля 2023 года, Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.
Об этом сообщает Белый Дом.
По приказу Джозефа Байдена военные Соединенных Штатов провели спецоперацию по вывозу персонала правительства США из Хартума.
"Я горжусь чрезвычайной преданностью сотрудников нашего посольства, которые выполняли свои обязанности с мужеством и профессионализмом и воплощали дружбу Америки и связь с народом Судана. Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место. Джибути, Эфиопии и Саудовской Аравии, сыграв решающую роль в успехе нашей операции", — написал он.
Также он отметил, что насилие в Судане уже стоило жизни сотням невинных мирных жителей. Байден призвал ввести немедленное и безусловное прекращение огня, обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и уважать волю народа Судана.
"Мы временно приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша преданность народу Судана и будущему, которого они хотят для себя, бесконечна", — отметил Президент США.
Напомним, ранее мы писали, что СМИ нашли доказательства, что Россия и ППК "Вагнер" причастны к перевороту в Судане. Российский ПИК "Вагнер" поставляет Судану ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.