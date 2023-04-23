США провели спецоперацию в Хартуме: как прошла эвакуация персонала правительства из Судана

В Хартуме над городом поднимается дым во время столкновений армии и военизированных формирований в борьбе за власть. Фото: REUTERS

Сегодня, 23 апреля 2023 года, Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

Об этом сообщает Белый Дом.

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"Я горжусь чрезвычайной преданностью сотрудников нашего посольства, которые выполняли свои обязанности с мужеством и профессионализмом и воплощали дружбу Америки и связь с народом Судана. Я благодарен за непревзойденное мастерство наших военнослужащих, которые успешно доставили их в безопасное место. Джибути, Эфиопии и Саудовской Аравии, сыграв решающую роль в успехе нашей операции", — написал он.

Также он отметил, что насилие в Судане уже стоило жизни сотням невинных мирных жителей. Байден призвал ввести немедленное и безусловное прекращение огня, обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи и уважать волю народа Судана.

"Мы временно приостанавливаем работу посольства США в Судане, но наша преданность народу Судана и будущему, которого они хотят для себя, бесконечна", — отметил Президент США.

Напомним, ранее мы писали, что СМИ нашли доказательства, что Россия и ППК "Вагнер" причастны к перевороту в Судане. Российский ПИК "Вагнер" поставляет Судану ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.