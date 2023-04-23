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Британія евакуювала своїх дипломатів із Судану через небезпеку

23 квітня 2023 20:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британія евакуювала своїх дипломатів із Судану через небезпеку
Під час зіткнень між воєнізованими силами швидкого реагування та армією в Судані з будівель здіймається дим. Фото: REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Велика Британія вирішила евакуювати своїх дипломатів з Судану. Це рішення було прийнято на тлі бойових дій.

Про це повідомляє The Guardian.

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Британія вирішила евакуювати дипломатів та їх сім'ї з Хартумі. Прем'єр-міністр Ріші Сунак назвав операцію "складною і швидкою". 

Міністр оборони Бен Уоллес розповів, що в ній брали участь понад 1200 військовослужбовців. Британія також закликала сторони припинити бойові дії.

"Ми продовжуємо використовувати всі можливості, щоб покласти край кровопролиттю в Судані і забезпечити безпеку британських громадян, які залишилися в країні. Я закликаю сторони скласти зброю і негайно ввести гуманітарне припинення вогню, щоб цивільні особи могли покинути зони конфлікту", — наголосив Сунак.

Відомо, що евакуацію дипломатичних співробітників із Судану також проводять Франція та Китай.

Нагадаємо, cьогодні, 23 квітня 2023 року Президент США Джо Байден звернувся до американців із заявою щодо ситуації в Судані. Мова йшла про успішну евакуацію посадовців із міста Хартум.

Також ми писали, що 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилась бронетехніка, а в небі — винищувачі. Число жертв конфлікту зростає. 

Додамо, російська ПВК "Вагнера" постачає Сили швидкої підтримки Судану ракети, щоб допомогти їм боротися проти армії країни. Це допомагає Москві отримати більший вплив на Африку.

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