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Британия эвакуировала своих дипломатов из Судана из-за опасности

23 апреля 2023 20:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британия эвакуировала своих дипломатов из Судана из-за опасности
Во время столкновений между военизированными силами быстрого реагирования и армией в Судане из зданий поднимается дым. Фото: REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Великобритания решила эвакуировать своих дипломатов из Судана. Это решение было принято на фоне боевых действий.

Об этом сообщает The Guardian.

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Британия решила эвакуировать дипломатов и их семьи из Хартуми. Премьер-министр Риши Сунак назвал операцию "сложной и быстрой".

Министр обороны Бен Уоллес рассказал, что в ней участвовало более 1200 военнослужащих. Великобритания также призвала стороны прекратить боевые действия.

"Мы продолжаем использовать все возможности, чтобы положить конец кровопролитию в Судане и обеспечить безопасность оставшихся в стране британских граждан. Я призываю стороны сложить оружие и немедленно ввести гуманитарное прекращение огня, чтобы гражданские лица могли покинуть зоны конфликта", — подчеркнул Сунак.

Известно, что эвакуацию дипломатических сотрудников из Судана проводят Франция и Китай.

Напомним, сегодня, 23 апреля 2023 года, Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

Также мы писали, что 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет.

Добавим, российская ЧВК "Вагнер" поставляет Силы быстрой поддержки Судана ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.

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