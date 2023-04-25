В Судане договорились о прекращении огня: погибло уже около полутысяч человек

Эвакуация гражданских из Судана. Фото: Reuters/Monicah Mwangi

В Судане армия и повстанцы договорились об очередном, третьем временном прекращении огня. Тишина в стране запланирована на 72 часа, начиная с ночи на 25 апреля.

Об этом сообщает издание BBC.

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Очередное прекращение огня

В Судане стороны гражданского конфликта договорились о прекращении огня с 22:00 24 апреля по гринвичскому времени (00:00 25 апреля по Киеву).

Это уже третье прекращение огня во время боевых действий в этой африканской стране.

Нынешнее должно занять 72 часа.

О прекращении огня заявили обе стороны конфликта – и армия, и военизированные Силы оперативной поддержки – независимо друг от друга.

Жертвы конфликта

По предварительным данным, с начала боевых действий в Судане (15 апреля) погибли в стране уже по меньшей мере 400 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что насилие в Судане может повлечь за собой "катастрофический пожар", который в перспективе охватит весь регион и территории за его пределами.

Напомним, суданские вооруженные силы заявили, что удалось подавить попытку переворота в стране, но срок завершения боевых действий остается неопределенным.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки начали способствовать выезду частных граждан США, желающих покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.