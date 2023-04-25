Тимчасове перемир'я у Судані: Блінкен про припинення вогню

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Ukr.net

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Судані вводиться триденне припинення вогню. Сили швидкого реагування також підтвердили це.

Про це повідомляє NBC.

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За словами Блінкена, армія Судану та Сили швидкого реагування домовились про припинення вогню, починаючи сьогодні з 00.00.

"Щоб підтримати міцне припинення бойових дій, Сполучені Штати координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, а також суданськими зацікавленими сторонами, щоб допомогти у створенні комітету для нагляду за переговорами, укладанням та реалізацією остаточного припинення бойових дій", — зазначив Блінкен.

Сили швидкого реагування погодилися з припиненням вогню та заявили, що вони підтримують народ Судану та прагнуть забезпечити його законні права на свободу, справедливість, демократію та верховенство закону.

"Ми підтверджуємо нашу відданість у період оголошеного перемир'я повному припиненню вогню й застерігаємо від порушень, що продовжуються, другою стороною в недотриманні перемир'я", — зазначають СШР.

Нагадаємо, що Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану. Це відбувається на тлі бойових дій у країні.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати почали сприяти виїзду приватних громадян США, які хочуть покинути Судан. Людей евакуюють наземним маршрутом.

Додамо, що російська ПВК "Вагнер" створює ризики для загострення конфлікту у Судані. У США глибоко стурбовані.