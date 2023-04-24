У ВООЗ повідомили, що кількість жертв через бойові дії у Судані становить 420 осіб

Чорний дим піднімається над Суданом. Фото: REUTERS

За даними ВООЗ, щонайменше 420 людей загинули внаслідок збройних зіткнень армії Судану з Силами швидкого реагування. Підрахунки включають 264 мирних жителі.

Про це повідомляє Al-Hadath.

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Понад 3,5 тис. людей мають травми

ВООЗ зазначає, що внаслідок бойових дій завдано пошкоджень понад 3,5 тис. людей.

Минулого тижня виникло збройне протистояння між регулярною армією та Силами швидкого реагування (СШР). Це сталося через заплановану інтеграцію СШР до регулярної армії, яка була вимогою угоди про повернення Судану до цивільного правління.

Нагадаємо, що Велика Британія вирішила евакуювати своїх дипломатів з Судану. Це рішення було прийнято на тлі бойових дій.

Також ми повідомляли, що 23 квітня 2023 року Президент США Джо Байден звернувся до американців із заявою щодо ситуації в Судані. Мова йшла про успішну евакуацію посадовців із міста Хартум.

Додамо, Суданські Збройні сили заявили, що вдалося придушити спробу перевороту в країні, але термін завершення бойових дій залишається невизначеним.