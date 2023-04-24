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В ВОЗ сообщили, что количество жертв из-за боевых действий в Судане составляет 420 человек

24 апреля 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВОЗ сообщили, что количество жертв из-за боевых действий в Судане составляет 420 человек
Черный дым поднимается над Суданом. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По данным ВОЗ, по меньшей мере 420 человек погибли в результате вооруженных столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования. Подсчеты включают 264 мирных жителя.

Об этом сообщает Al-Hadath.

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Более 3,5 тыс. человек имеют травмы

ВОЗ отмечает, что в результате боевых действий нанесены повреждения более 3,5 тыс. человек.

На прошлой неделе возникло вооруженное противостояние между регулярной армией и силами быстрого реагирования (СБР). Это произошло из-за запланированной интеграции СБР в регулярную армию, которая была требованием соглашения о возвращении Судана в гражданское правление.

Напомним, что Великобритания решила эвакуировать своих дипломатов из Судана. Это решение было принято на фоне боевых действий.

Также мы сообщали, что 23 апреля 2023 года Президент США Джо Байден обратился к американцам с заявлением о ситуации в Судане. Речь шла об успешной эвакуации чиновников из Хартума.

Суданские Вооруженные силы заявили, что удалось подавить попытку переворота в стране, но срок завершения боевых действий остается неопределенным.

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