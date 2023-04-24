Діяльність ПВК "Вагнер" у Судані: Блінкен висловив "глибоку стурбованість"

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Російська ПВК "Вагнер" створює ризики для загострення конфлікту у Судані. У США глибоко стурбовані.

Про це сказав Держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Держдепартаменті, передає "Радіо Свобода".

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"Ми дійсно глибоко стурбовані залученням групи Пригожина, ПВК "Вагнер", в Судані", — сказав Блінкен.

ПВК "Вагнер", за словами Блінкена, своїми діями в Малі, Центральноафриканській Республіці, а також на війні в Україні "просто несе з собою більше смертей і руйнувань".

Сполучені Штати, каже держсекретар США, нині шукають способи, як допомогти громадянам США, які бажають покинути Судан, при цьому вивчаючи шляхи відновлення дипломатичної присутності в країні.

Блінкен не повідомив, скільки громадян США перебувають в Судані, але сказав, що "десятки" висловили зацікавленість виїхати.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з'ясували, що російська ПВК "Вагнера" постачає Сили швидкої підтримки Судану ракети, щоб допомогти їм боротися проти армії країни. Це допомагає Москві отримати більший вплив на Африку.