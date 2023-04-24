Деятельность ЧВК "Вагнер" в Судане: Блинкен выразил "глубокую обеспокоенность"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Российский ЧВК "Вагнер" создает риски для обострения конфликта в Судане. В США глубоко обеспокоены.

Об этом сказал Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте, передает "Радио Свобода".

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"Мы действительно глубоко озабочены привлечением группы Пригожина, ЧВК "Вагнер", в Судане", — сказал Блинкен.

ЧВК "Вагнер", по словам Блинкена, своими действиями в Мали, Центральноафриканской Республике, а также на войне в Украине "просто несет с собой больше смертей и разрушений".

Соединенные Штаты, говорит госсекретарь США, сейчас ищут способы, как помочь гражданам США, желающим покинуть Судан, изучая пути восстановления дипломатического присутствия в стране.

Блинкен не сообщил, сколько граждан США находятся в Судане, но сказал, что "десятки" выразили заинтересованность уехать.

Напомним, недавно СМИ выяснили, что российский ЧВК "Вагнера" поставляет Силы быстрой поддержки Судана ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.