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Временное перемирие в Судане: Блинкен о прекращении огня

25 апреля 2023 02:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Временное перемирие в Судане: Блинкен о прекращении огня
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Ukr.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Судане вводится трехдневное прекращение огня. Силы быстрого реагирования также подтвердили это.

Об этом сообщает NBC.

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По словам Блинкена, армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня, начиная сегодня с 00.00.

"Чтобы поддержать крепкое прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами, а также суданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий", — отметил Блинкен.

Силы быстрого реагирования согласились с прекращением огня и заявили, что поддерживают народ Судана и стремятся обеспечить его законные права на свободу, справедливость, демократию и верховенство закона.

"Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия", — отмечают СШР.

Напомним, что Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана. Это происходит на фоне военных действий в стране.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты начали способствовать выезду частных граждан США, желающих покинуть Судан. Людей эвакуируют по наземному маршруту.

Добавим, что российский ППК "Вагнер" создает риски для обострения конфликта в Судане. В США глубоко озабочены.

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